Tientallen gedupeerde klanten na faillissement Leeuws bedrijf?

Selfmatic bood zelfbouwpakketten voor sanitair, elektriciteit en centrale verwarming en was vooral in het Franstalige gedeelte van ons land actief. Over de omvang van het faillissement is niets duidelijk, maar volgens documenten zouden er 36 werknemers bij het bedrijf werken. Selfmatic heeft z'n hoofdzetel in Ruisbroek en heeft zes winkels, waaronder in Farciennes, Saint-Ghislain en Doornik.

Er wordt ook gevreesd voor tientallen gedupeerde klanten. Zij zouden duizenden euro's voorschot betaald hebben, maar niets ontvangen hebben. Het bedrijf vroeg een tijdje geleden al bescherming aan tegen zijn schuldeisers.