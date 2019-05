Tijdelijke oplossing voor bushaltes rond Noordstation

Vanochtend was het, na de beslissing van de vakbonden om de bussen van De Lijn niet meer te laten stoppen aan het Noordstation, verwarring troef voor de pendelaars vanuit de Vlaamse Rand. Sommige chauffeurs stopten aan het Rogierplein, anderen op dezelfde lijn aan Bockstael, Simonis en Weststation. Vanaf morgen is er beterschap beloofd. De directie en de vakbonden zaten samen deze voormiddag en laten weten dat alle dertig lijnen zullen stoppen op het Noordplein. Opstappen kan op het Rogierplein. “De maatregel zal gelden tot zolang er geen structurele oplossing is voor de onveilige en onhygiënische omstandigheden aan het Noordstation”, klinkt het na het overleg. Ook de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB verplaatst tijdelijk de haltes naar het Noordplein en de Simon Bolivarlaan.