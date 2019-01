Tijdrit Ronde van België wordt in Grimbergen gereden

Grimbergen is er in geslaagd de tijdrit van de Baloise Belgium Tour binnen te halen. Die wordt gereden op vrijdag 14 juni. De afstand bedraagt 9,3 kilometer.

De startplaats van de tijrit ligt aan het gemeentehuis en de aankomstplaats is voorzien aan de basiliek van Grimbergen. Daarbij zal het Kerkplein worden ingericht als VIP-dorp.

De organsiatie van de tijdrit in de Baloise Belgium Tour kost wel wat geld. Het gaat om een bedrag van 60.000 euro. Voor die som staat organisator Theo Knevels borg. Die verbindt er zich toe om, als het geld via sponsoring wordt opgehaald, het bedrag aan een goed doel te schenken. In dit geval zou het gaan om het Grimburgerfonds, dat verschillende sociale doelen in de gemeente steunt.