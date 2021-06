Toekomstforum vraagt 4 miljoen euro voor Vervoer op Maat

‘Vervoer op maat’ is één van de pijlers in het nieuwe model voor het openbaar vervoer om de zogenaamde ‘basisbereikbaarheid’ te kunnen garanderen. Een paar maanden geleden bleek dat er gesnoeid zou worden in het reguliere busaanbod van De Lijn, waardoor sommige regio’s in Halle-Vilvoorde minder bereikbaar zouden worden en de basibereikbaarheid in het gedrang zou komen.

Tijdens de Algemene Vergadering van het Toekomstforum formuleerden de 35 burgemeesters van Halle-Vilvoorde nu een concrete eis om voor de centrumregio Halle-Vilvoorde evenveel middelen te voorzien als voor gelijkaardige vervoersregio’s. Op dit moment voorziet de Vlaamse regering in Halle-Vilvoorde 927 euro per jaar per 1.000 inwoners om openbaar vervoer te voorzien. De burgemeesters zijn van mening dat de uitdagingen in de Vlaamse Rand (denk aan de werken aan de Ring) minstens even groot zijn als bijvoorbeeld rond Gent of Leuven en willen daarom gelijkaardige middelen. Voor de streek rond Gent voorziet Vlaanderen nu 5.047 euro per 1.000 inwoners. Voor Leuven is dat 4.258 euro.