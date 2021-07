Toename besmettingen zwakt verder af

In Halle kwam er de voorbije week de meeste nieuwe besmettingen bij (72). Daarna volgen Vilvoorde (60), Sint-Pieters-Leeuw (59), Grimbergen (58) en Beersel (49). In het UZ Brussel liggen momenteel 18 coronapatiënten, 1 meer dan vorige week. Zeven patiënten hebben er intensieve verzorging nodig. Opvallend, geen enkele van hen is al gevaccineerd. Twee van hen kregen wel die kans nog niet omdat ze al enkele maanden in het ziekenhuis liggen. Zo'n 429.000 mensen in Halle-Vilvoorde hebben intussen hun eerste vaccinatie gekregen. Momenteel worden vooral tweede prikjes gezet, want intussen zijn al iets meer dan 363.000 volledig gevaccineerd. Dat is goed voor 71 procent van de volwassen bevolking in onze regio.