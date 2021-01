Bij BT Global Services Belgium in Diegem heeft de directie donderdag op een bijzondere ondernemingsraad de intentie tot collectief ontslag aangekondigd, zo maakt de liberale vakbond bekend. Volgens de vakbond wil men zo'n 50 à 60 mensen afdanken. De bonden hopen tijdens de onderhandelingen in de procedure-Renault het aantal ontslagen te kunnen beperken, luidt het.

Tot 60 banen bedreigd bij IT- en telecombedrijf in Diegem

BT Global Services biedt IT- en telecomdiensten aan voor bedrijven. In de Belgische afdeling in Diegem werken ongeveer 218 bedienden. De directie van het bedrijf zou de afslanking tegen de zomer doorgevoerd willen hebben.