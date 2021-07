Touring: “Twee op de drie bestuurders zien stadstol niet zitten”

Uit de rondvraag blijkt wel dat meer dan de helft te vinden is voor een intelligente vorm van kilometerheffing. Op voorwaarde wel dat de bestaande belastingen op de schop gaan. Bij zo’n heffing betaalt een bestuurder per gereden kilometer. Het tarief kan veranderlijk zijn, afhankelijk van plaats en tijdstip. “Er kan voor Touring enkel sprake zijn over de invoering van een intelligente kilometerheffing wanneer deze geldt in alle gewesten. Het mag ook niet gaan over een bijkomende belasting voor de consument: de eindfactuur aan autobelastingen mag niet hoger”, aldus de mobiliteitsorganisatie.

Bij zo'n kilometerheffing wil Touring dat er ook werk gemaakt wordt van flankerende maatregelen en alternatieven. “Denk aan het optimaliseren van openbaar vervoer, het doortrekken van metrolijnen tot buiten de steden en het creëren van overstapparkings”, aldus Touring. “Maar ook het belonen van verplaatsingen buiten de spitsuren of fiscale tegemoetkomingen voor werknemers die carpoolen, autodelen of thuiswerken.”

Een aparte stadstol die enkel geldt op een afgebakende stadsgebied zoals Brussel is dan weer onaanvaardbaar voor 66% van de automobilisten. Ook Touring is tegen. “Al bij al heeft de overheid nog heel wat werk om tot een draagvlak te komen. We delen het wantrouwen van de Belgen wanneer het over autofiscaliteit gaat. Zij zien de auto als de melkkoe van de staat en dat is niet geheel onterecht. België is koploper binnen Europa wat taksen op voertuigen betreft”, besluit de mobiliteitsorganisatie.