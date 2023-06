Treinverkeer in en rond Brussel verstoord zondagvoormiddag

Het treinverkeer in en rond Brussel zal zondagvoormiddag een lange tijd verstoord zijn. Dat komt omdat Infrabel aan de sporen werkt tussen de treinstations Brussel-Zuid en Halle. De NMBS zet vervangbussen in.

Infrabel voert werken aan de sporen tussen Brussel-Zuid en Halle uit met de bedoeling om het veiligheidssysteem ETCS er in gebruik te kunnen nemen. Tussen 2 uur vannacht en 10 uur zondagvoormiddag rijdt er geen enkele trein op het traject. “Tussen Brussel en enkele grote stations in de ruime omgeving zetten we vervangbussen in”, klinkt het bij de NMBS. “Het gaat onder meer om Mechelen, Vilvoorde, Gent-Sint-Pieters, Aalst, Halle en Denderleeuw. Een aantal IC-treinen van oost naar west stoppen niet in de Brusselse Noord-Zuidstations en worden omgeleid via Mechelen.”

Andere spoorlijnen worden dan weer omgeleid, waar reizigers kunnen overstappen op een andere trein. Er zullen ook minder treinen naar de luchthaven rijden. “Om te reizen naar Brussels Airport je met je treinticket tijdens de voormiddag verschillende NMBS-verbangbussen en bussen en trams van MIVB en De Lijn nemen”, klinkt het. Vanaf 10 uur wordt het spoorverkeer tussen Brussel-Zuid en Halle geleidelijk aan hernomen.