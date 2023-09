Trouwstoet eindigt met aanhouding in Sint-Pieters-Leeuw

“Gisteren kregen we een oproep over een doortrekkende trouwstoet van Halle richting Colomapark in Sint-Pieters-Leeuw. Het ging om roekeloos rijgedrag en zelfs wapenvertoon”, klinkt het bij de politie. “Verschillende ploegen gingen ter plaatse en de bestuurders werden geïdentificeerd. Eén persoon werd aangehouden. Hij stond geseind. Eén voertuig werd getakeld, omdat de bestuurder reed ondanks een verbod om te rijden. Het wapen werd gevonden en bleek vals te zijn.” Burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw wijst erop dat trouwstoeten geen andere mensen in gevaar mogen brengen. “Dat zal altijd een prioriteit blijven in het beleid. We gunnen iedereen een mooie trouwdag naar eigen keuze, maar steeds op een verantwoorde manier.”