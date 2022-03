Twee grote snelwegwerven met veel hinder in 2022

Dit jaar wordt er in onze regio gewerkt op zeven snelwegwerven, onder meer in Zaventem, Hoeilaart en Vilvoorde. “De grootste hinder wordt verwacht op de E40 in Sterrebeek, waar we van maart tot mei de portieken vervangen en de pechhavens aanleggen”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. In juni start ook de renovatie van het viaduct van Vilvoorde. Die werf zal, als alles volgens plan verloopt, een half jaar duren. “Onze snelwegen verbeteren de laatste jaren en met deze werken gaan we nog een stap verder. Toch worden we in Vlaanderen nog altijd geconfronteerd met een onderhoudsachterstand”, aldus Peeters. “Door te investeren in de renovatie, de vernieuwing en het onderhoud van onze infrastructuur zorgen we voor de noodzakelijke omslag. Zo bouwen we aan een veiliger, vlotter en toekomstbestendig wegennet op lange termijn.”