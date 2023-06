Twee mannen opgepakt voor overvallen op Carrefour-winkels in Halle, Liedekerke en Vilvoorde

De politie heeft twee mannen opgepakt die verdacht worden van drie gewapende overvallen op Carrefour-winkels in onze regio. Het gaat om twee twintigers uit Oost-Vlaanderen. Eén van hen is onder elektronisch toezicht geplaatst.

Tussen eind augustus en midden september vorig jaar waren Carrefourwinkels in onze regio tot vijf keer toe het doelwit van overvallers. De overvallen gebeurden altijd rond hetzelfde tijdstip, kort na openingstijd rond 7 uur. De twee verdachten die opgepakt zijn, worden gelinkt aan de overval op de Carrefour aan de Leuvensestraat in Vilvoorde op 29 augustus, op 8 september de Carrefour Express in de Affligemsestraat in Liedekerke en op 12 september de Carrefour aan de Sint-Rochusstraat in Halle. Drie dagen eerder zouden ze ook toegeslagen hebben in Gent.

Het duo wordt niet gelinkt aan de overvallen van de Carrefour-winkels in de Leuvensestraat en de James Ensorlaan in Vilvoorde, die rond de dezelfde periode plaatsvonden. De eerste verdachte is een 23-jarige uit het Oost-Vlaamse Buggenhout. Hij werd niet aangehouden door de onderzoeksrechter. Zijn kompaan is een 22-jarige man uit Dendermonde die door Frankrijk aan ons land werd uitgeleverd. Hij is aangehouden door de onderzoeksrechter en staat onder elektronisch toezicht. De twee verdachten moeten op 21 juni voor de correctionele rechtbank in Brussel verschijnen.