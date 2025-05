Het Japanse transportbedrijf Nippon Express neemt vandaag officieel intrek in een nieuw gebouw op de cargosite Brucargo Centraal in Machelen. Het nieuwe gebouw heet een oppervlakte van zo'n 10.000 vierkante meter."Deze schaalvergroting stelt ons in staat om om beter in te spelen op de groeiende vraag van onze klanten en verdere specialisatie mogelijk te maken", zegt Michael Kamm, managing director van Nippon Express Belgium.

Nippon Express kondigt bovendien aan dat het Brussels Airport als Europese 'Pharma Gateway' zal gebruiken. Zo versterkt de luchthaven zijn positie als hub voor de farmaceutische sector.