Pamel Bezet, Pamel Bevrijd: geschiedenis komt tot leven

Vzw Eventus Historia, Erfgoed Rausa, Gemeente Roosdaal en Cultuurregio Zender organiseren naar aanleiding van tachtig jaar Bevrijding een driedaagse spektakelherdenking. Vandaag is het de beurt aan 150 schoolkinderen. Via workshops, vertellers en re-enactment komen de kinderen alles te weten over de historische dagen in mei 1945.

Morgen en overmorgen kunnen alle geïnteresseerden zich laten onderdompelen in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Zaterdag is familiedag. Op de agenda staat een wandeling, vertellingen en workshops. Soldaten van allerlei pluimage re-enacten hoe het er aan toe ging. Zondag is toegespitst op senioren. De vertellingen zijn dan vergezeld van koffie en taart.

Meer informatie vind je op de website van Uit in Vlaanderen.