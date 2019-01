Twee nieuwe ramkraken op garages in Zennevallei

De inbrakenplaag in de Zennevallei kent geen einde. Zondagnacht zijn er twee ramkraken gepleegd op autogarages: een Ford-garage langs de Alsembergsesteenweg in Dworp en een Peugeot-garage langs de Brusselsesteenweg in Alsemberg. Bij die laatste werd op 1 december van vorig jaar ook al een ramkraak gepleegd. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Zondagavond rond middernacht rijden twee personen in een witte Ford Fiesta de toegangsdeur van de Ford-garage aan diggelen. Op camerabeelden is te zien hoe ze de showroom en burelen doorzoeken. Ze rukken de kassa los en nemen ook een laptop en tablet mee. De inbraak duurt amper drie minuten.

Nog geen kwartier slaan dezelfde daders toe in een Peugeot-garage in Alsemberg, nog geen vijf kilometer verderop. Camerabeelden registreren dat het duo meteen over de toonbank duikt en de kassa meeneemt. Volgens de eigenaar van de garage kenden de daders hun weg goed in de toonzaal. Opvallend, dezelfde garage werd begin december het slachtoffer van een ramkraak. De schade daarvan was nog maar net hersteld.

De feiten zijn het bewijs dat de inbrakenplaag in de Zennevallei maar geen einde kent. In de eerste dagen van dit jaar werd in de regio 32 keer ingebroken. Sinds november zijn er in Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle meer dan 240 inbraken geteld.

Foto: archief RINGtv