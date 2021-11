Twee teams uit Vilvoordse voorrondes in finale Soccer Sisters Cup

In Park Spoor Noord in Antwerpen vond vandaag de finale van de Soccer Sisters Cup plaats, het eerste Vlaamse straatvoetbaltoernooi waar enkel meisjes de panna’s scoren. De winnende duo’s uit de voorrondes in Vilvoorde, Ronse en Antwerpen stapten voor de laatste keer dit toernooi in de panna-kooi.

De voorrondes in Vilvoorde leverden twee duo’s op die vandaag mochten strijden in de finale: binnen de U15 ging die eer naar de Vilvoordse meisjes Mayssae Moussa en Andreea Petrescu, voor de U19 lag de eer bij Nette Peeters en Mila Luyten. De Soccer Sisters Cup vloeit voort uit de online fictiereeks PANNA. Daarin eisen vier meisjes hun plaats op binnen de straatvoetbalscene. Met de Soccer Sisters Cup wil organisator Telenet ook in het echte leven meisjes met een voorliefde voor (straat)voetbal aanmoedingen om hun passie te volgen.



Dat één team uit de Vilvoordse voorrondes in de prijzen is gevallen, kunnen we alvast verklappen. Wil je er meer over weten? Kijk dan maandag vanaf 18 uur naar RINGtv Sport.