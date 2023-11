Twee verdachten aangehouden na grote politieactie: “Speciale eenheden losten schoten toen wagen op hen inreed”

De grote politieactie afgelopen vrijdag in Tervuren, kende zijn oorsprong in Kraainem. Daar reed een wagen in op een politievoertuig en er werden door de agenten schoten gelost. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten, dat de voorbije dagen bijzonder karig was met informatie. Uiteindelijk werden twee verdachten opgepakt.

Volgens het parket Halle-Vilvoorde was het incident in Kraainem een gevolg van een tussenkomst in een lopend onderzoek. “Een voertuig reed ter hoogte van de Steenweg op Brussel in op een politievoertuig”, zegt parketwoordvoerster Ingrid Moriau. “Daarop werden twee schoten gelost door de politie. Het voertuig en twee van de drie inzittenden zijn kort daarop ter hoogte van Tervuren gevat. De derde inzittende kon de vlucht nemen.” Er werd nog gezocht in onder meer de Golfclub Ravenstein onder meer met inzet een politiehelikopter maar zonder resultaat.

Bronnen bevestigen dat het in oorsprong al ging om een interventie van de speciale eenheden van de Federale Politie. Zij hadden in de Blauwe Bosbessenlaan in Kraainem, vlakbij het Vier Armenkruispunt, een verdacht voertuig geïntercepteerd. Het is onduidelijk over welk dossier het precies gaat. De twee verdachten, een 28-jarige en 50-jarige man van Albanese nationaliteit, zijn voorgeleid voor de onderzoeksrechter wegens poging doodslag. Ze werden aangehouden en verschijnen vandaag voor de raadkamer in Brussel. Het incident in Kraainem staat los van de woninginbraken in de politiezone WOKRA.