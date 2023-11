In Hekelgem zette de tweede editie van Barry Rock dit weekend zaal De Patro op stelten. Het gratis muziekfestival is een eerbetoon aan Bart, die begin 2021 op 43-jarige leeftijd plots overleed aan hartfalen. Vrienden en familie willen hem zo herdenken op een manier die bij hem past. De opbrengst gaat naar de Belgische Cardiologische Liga.

“Bart was een levensgenieter. Hij ging met zijn vrienden naar alle mogelijke festivals,” vertelt zus ilse Arijs. “Via Barry Rock proberen we dus mensen op een positieve manier samen te brengen. Want zo was Bart ook: hij bracht mensen samen.”

