Tweede editie van Maand van de Lambiek in de steigers

In oktober organiseert Toerisme Vlaams Brabant de tweede editie van de Maand van de Lambiek. Om de unieke lambiekcultuur in het Pajottenland en de Zennevallei in de kijker te plaatsen, werkte Toerisme Vlaams-Brabant een gevarieerd toeristisch aanbod uit. De brouwerijen, stekerijen en volkscafés brengen een programma dat via fiets- en wandeltochten ontdekt kan worden.

Lambiek is onlosmakelijk verbonden met de Zennevallei en het Pajottenland. In de Maand van de Lambiek wordt dan ook veel breder gegaan dan enkel wat activiteiten in brouwerijen en stekerijen. De partners van de Maand van de Lambiek willen de lambiekbeleving naar een hoger niveau tillen en van ‘Lambiekland’ de eerste bierbestemming van België maken.

“Onze biercultuur is wereldwijd gekend en de ganse Lambiekcultuur is daar een topvoorbeeld van. Het is bij ons weten het enige bier dat zo sterk verankerd is met de plaats waar het gemaakt wordt. De unieke wilde gisteren die hier rondzweven in de lucht maken het bier zo speciaal,” aldus gedeputeerde voor Toerisme Gunther Coppens (N-VA).

Nieuw dit jaar is de Lambiek-fietskaart met thematische routes en de Geuze gravelroute. Er werd ook een nieuwe wandeling uitgewerkt waarbij onderweg een lambiekbrouwerij bezocht kan worden. Alle routes brengen de fietsers en wandelaars ook langs typische authentieke cafés en brouwerijen. Toerisme Vlaams-Brabant werkte ook verblijfs- en belevingsarrangementen uit.