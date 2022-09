Tweede keer plaatsverbod voor hangjongeren in Meise

“We kregen heel veel klachten van mensen die bedreigd werden door jongeren in de buurt van het zwembad”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). “Ze dagen onze gemeenschapswachten uit, maar ook gewoon mensen die er langskomen. Ikzelf werd gewoonweg uitgelachen. Ze trekken zich van niets iets aan. Ze vliegen er met brommertjes rond, terwijl daar gemotoriseerd vervoer verboden is, of racen met steps. Ze maken ook veel lawaai. In overleg met de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) hebben we dan een plaatsverbod uitgeschreven voor vijftien hangjongeren. Dat duurt nog de hele maand september.”

Die kregen volgens de burgemeester nog eerst de kans om zich te verdedigen. “Ze werden uitgenodigd op gesprek op mijn kantoor”, vertelt Van den Brande. “Maar geen van hen kwam opdagen, dus ging het plaatsverbod gewoon in. Worden ze in de omgeving van het zwembad opgemerkt, dan krijgen ze een boete, die ook kan oplopen bij recidive. Momenteel is de rust er terug gekeerd, al heb ik ook gehoord dat er nu meer hangjongeren zijn aan het Cultuurhuis. We zullen blijven optreden.”

Het is niet de eerste keer dat er een plaatsverbod in Meise werd uitgeschreven tegen hangjongeren. “Vorig jaar bedreigden jongeren mensen aan de bushalte en de uitbater van de Brazzaville aan het Gemeenteplein in Wolvertem”, gaat de burgemeester verder. “Toen werden zes jongeren uitgenodigd op gesprek, vier kwamen wel opdagen. Ze kregen toen allen een plaatsverbod.”

Los van de hangjongeren kampt Meise nu ook met een plaag van vandalisme op verkeersborden. “In de buurt van Amelgem is er schade aan identificatieborden voor brandkranen. Ze worden verplaatst, uitgetrokken of beschadigd. Dat zorgt voor veel onnodige kosten, gevaarlijke situaties en overlast. De politiezone KLM is extra alert. We roepen mensen op die zelf iets verdachts zien om het te melden aan de politie via 0800 90 333 of 101."