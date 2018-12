Tweede Zemst For Life trekt zich op gang

Vanmiddag om 16uur wordt de tweede editie van Zemst For Life op gang geschoten, één van de grotere liefdadigheidsacties in de regio, gekoppeld aan Music For Life van radiozender Studio Brussel. Op de terreinen van de Melkerij wordt het tot zondagnacht een gezellige drukte van jewelste.

Vorig jaar konden de initiatiefnemers van Zemst For Life uiteindelijk een cheque van meer dan 100.000 euro overhandigen voor de diverse goede doelen van de actie. Ook dit jaar laten talloze Zemstenaren en Zemstse verenigingen zich van hun beste zijde zien om dat bedrag te evenaren of zelfs te verbeteren. Eén van de blikvangers van de actie is de non-stop radiopresentatie van 4 presentatoen in een soort glazen huis, naar het voorbeeld van StuBru. Meer over de brede waaier aan benefietactiviteiten (muziek, optredens, sport en spel, lekker eten…) op www.zemstforlife.be of vanavond in ons nieuws, natuurlijk. (Foto: RINGtv archief)