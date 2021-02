Uitslaande brand in landbouwloods Overijse

In de Ballingstraat in Overijse heeft afgelopen nacht een uitslaande brand gewoed in een grote landbouwloods waar zich ook stallingen met daarin een 120-tal schapen bevonden. Op één na konden alle dieren gered worden. De schade is wel groot.

De oproep van de brand kwam binnen rond 23u30. “Onze prioriteit was om de aanwezige dieren buiten te halen”, legt brandweerofficier Emmanuel Goossens uit. “Dat is vrij snel gelukt al heeft helaas één schaap het niet gehaald. Daarna hebben alles ingezet om het vuur zo snel mogelijk neer te slaan. De brand situeerde zich in een werkplaats op een oppervlakte van 50 vierkante meter. We hebben gelukkig uitbreiding naar de hooiopslag kunnen voorkomen.”

Het nablussen nam nog uren in beslag. “Het is moeilijk werken omdat ook het dak van de werkplaats is ingestort. De schapen hebben we voorlopig in een aangrenzende weide gezet. We hopen dat de structuur van de schuur aan de zijde van de stallingen nog toelaat dat de dieren na de bluswerken terug binnen kunnen", aldus Goossens. Voor de buurt was er geen gevaar.

Voor schapenboer Christian Taymans is het een zware dobber. “Ik woon zelf iets verderop en kreeg plots telefoon van mijn zus dat het hier in de fik stond. Waarschijnlijk is er iets misgegaan met een elektrisch vuurtje. Dat had ik geplaatst zodat de waterpomp niet zou bevriezen", aldus Taymas. "Mijn dieren hebben nu eenmaal water nodig. De schade is enorm. De werkplaats is in vlammen opgegaan. Daar stak voor duizenden euro aan materiaal in. Dit is een ramp voor mij. Een levenswerk van jaren is verloren gegaan.”