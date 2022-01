Uitzonderlijk laag aantal faillissementen in onze regio

Het aantal faillissementen in onze provincie staat op het laagste punt sinds 2000. In onze regio zijn vorig jaar bijna 11 procent minder faillissementen geteld dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers die Unizo bij Graydon opvroeg. Volgens Unizo is dat deels te verklaren door de coronacrisis en de steunmaatregelen die sommige bedrijven of ondernemers krijgen. Daardoor zijn de cijfers wat vertekend. Volgens Unizo gaat het aantal faillissementen de komende jaren dan ook weer stijgen.

In 2021 noteerde Graydon 296 faillissementen in Halle-Vilvoorde. Twee jaar geleden waren dat er nog 332. De faillissementen werden vooral genoteerd in de bouw, de dienstverlening aan bedrijven en de horeca. Die daling van bijna 11 procent is volgens Unizo te danken aan de steunmaatregelen die ondernemers kregen van de overheid in de strijd tegen het coronavirus. Maar volgens Unizo is dit wellicht geen trend die zich zal doorzetten, omdat bedrijven met uitdagingen op meerdere domeinen te maken krijgen. Zo is er de inflatie en zijn er de stijgende grondstofprijzen door schaarste en er is het tekort aan personeel. Bovendien is nog maar de vraag hoe bedrijven de komende jaren vol maken eens de steunmaatregelen door de coronacrisis wegvallen.