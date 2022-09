Unizo: “Vertrouwen bij zelfstandigen duikt naar beneden”

Zelfstandigen en kleine ondernemers maken zich grote zorgen over hun energiefactuur. Ze hebben daardoor alsmaar minder vertrouwen in de toekomst. Dat blijkt uit de KMO-barometer van zelfstandigenorganisatie Unizo.

De barometer van Unizo stond het afgelopen kwartaal op het laagste peil sinds begin 2020, dat was toen de coronapandemie losbarstte. Reden voor het dalende vertrouwen is uiteraard de energiecrisis. Ook zelfstandigen en kleine ondernemers zien hun energiefacturen stijgen. Ze maken zich dan ook grote zorgen over de winst die ze nog zullen maken, er is de vraag of ze wel al hun personeel kunnen behouden en de twijfel of ze hun producten nog kunnen verkopen.

“Nog niet één op de tien bedrijven kan de gestegen energiekosten doorreken aan de klanten. Eén op de vier van hen weet nu al dat ze dit jaar verlieslatend zullen zijn”, zegt CEO van Unizo Danny Van Assche. “Ik vrees dat het ergste nog zal moeten komen. We wachten nog op energiemaatregelen van de Vlaamse regering. Die mogen niet langer uitblijven want elke dag telt.”