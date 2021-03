Uplace reageert tevreden op de toekenning van een omgevingsvergunning aan het Broeklin-project in Machelen. "Het resultaat is geen flauw compromis, maar een project dat dankzij twee jaar van intensief overleg net veel sterker geworden is. Broeklin zal de broodnodige reconversie voor de hele regio op gang kunnen trekken vanuit een breed maatschappelijk draagvlak", zegt CEO Jan Van Lancker.

Uplace: "Broeklin is een enorme uitdaging die we met veel goesting aangaan"

Projectontwikkelaar Uplace werkt al vijftien jaar aan een nieuwe invulling van de voormalige industriezone in Machelen. “Na een juridische strijd trokken we de stekker uit Uplace”, blikt Van Lancker terug. "Onder leiding van professor Alexander D’Hooghe zoeken we sinds 2018 een oplossing voor de regio. Die werd gevonden in het Broeklin-project. De voorbije maanden werden de plannen op verschillende punten gewijzigd, onder meer op vraag van Vilvoorde en Leuven.Het intense overleg leidt nu tot een evenwichtige omgevingsvergunning."

Uplace investeert 500 miljoen euro in het project. "Dit is een zeer innovatief en gedurfd project. We gaan een nieuwe ecologische standaard zetten. Onze hallen trekken we op volgens de laatste nieuwe technieken uit de circulaire bouw. We weren alle fossiele brandstoffen, plaatsen vijf hectare zonnepanelen en gaan voor een duurzaam waterbeleid. Een enorme uitdaging die we met veel goesting en vertrouwen aangaan", aldus Van Lancker.

Ook de gemeente Machelen is blij met de beslissing. "Ik ben ervan overtuigd dat de volgende hefboomsites nu ook snel een doorstart zullen kennen", reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys. Hij roept wel de hogere overheden wel op om werk te maken van mobiliteitsingrepen om de verkeersdoorstroming in de regio te verbeteren.