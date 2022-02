Urbanus viert 50 jaar op de planken met nieuwe theatertournee

Trecto Pnix, de vorige theatershow van Urbanus liep nog volop toen de coronapandemie uitbrak. In de plaats van de draad van die show weer op te nemen, gebruikte de komiek ‘de grote coronavakantie,’ zoals hij die zelf noemt om een nieuwe show bijeen te schrijven. “Ik heb zes nieuwe liedjes klaar, maar ga in BIS BIS BIS toch ook oude liedjes spelen die de meeste mensen wel kennen,” licht hij toe. “Want ik hoor vaak van jonge mensen dat ze het jammer vinden dat ik Riketik, Bontjas of De wereld is om zeep niet speel.”

Urbanus staat er om bekend best brutaal te zijn, maar door de jaren heen is hij milder geworden op het podium. Je lacht niet zomaar meer met het om het even wat. “Ik heb een systeem waarbij ik niet lach met dingen waarmee je niet meer mag lachen, maar mij dan richt op bijvoorbeeld diegene die die wet heeft gestemd. Je kan altijd rond de pot draaien, zodat mensen toch weten hoe je er over denkt of wat je bedoelt.”

BIS BIS BIS is vanaf april overal te zien in Vlaanderen. Op 25 maart is er een try-out in Liedekerke.