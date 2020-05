UZ Brussel doet preventieve coronatests in drive-in tent

Het UZ Brussel in Jette heeft sinds gisteren een drive-in systeem om patiënten die voor een raadpleging of opname komen te testen op COVID-19 voor ze het ziekenhuisgebouw betreden. Op die manier weet het ziekenhuis in welke zone de patiënt kan worden opgenomen.

Geen hamburgers of frisdrank in de drive-in zone van het UZ Brussel. Wel coronatesten. Sinds gisteren vinden er preventieve testen op het virus plaats buiten het ziekenhuisgebouw. Bedoeling is volwassen patiënten die een afspraak voor een raadpleging of ziekenhuisopname hebben te testen op het COVID 19-virus nog voor ze het UZ betreden en zo te weten tot welke zone van het ziekenhuis ze toegang kunnen krijgen. Het is dus niet mogelijk om naar het ziekenhuis te gaan om er op eigen initiatief een coronatest te verkrijgen.