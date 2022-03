UZ Brussel klaar om oorlogsslachtoffers op te vangen

Het UZ Brussel staat samen met andere universitaire ziekenhuizen in ons land klaar om oorlogsslachtoffers uit Oekraïne op te vangen. De ziekenhuizen maken in eerste instantie 150 bedden vrij. Om zich te organiseren, maken de ziekenhuizen gebruik van ervaringen die ze hebben opgedaan tijdens de coronacrisis.

België heeft een eerste capaciteit van 150 ziekenhuisbedden ter beschikking gesteld van de Europese Commissie. Het gaat om 15 intensieve bedden voor de opvang van slachtoffers met brandwonden, 15 bijkomende bedden op intensieve zorgen en 120 hospitalisatiebedden. “De bedden zijn zowel bestemd voor oorlogsslachtoffers als voor patiënten wiens behandeling door de oorlog onderbroken wordt. Het kan gaan om patiënten die nierdialyse of een kankerbehandeling moeten krijgen”, laat UZ Brussel weten.

Het Brusselse ziekenhuis laat geen enkel bed leeg, maar past ervaringen toe die het heeft opgedaan tijdens de coronacrisis. “Wij zijn nu zodanig getraind dat we op heel korte tijd capaciteit kunnen vrijmaken. We hebben ook aangeboden om, indien nodig, onze kennis, expertise en personeel te delen”, zegt Marc Noppen van UZ Brussel. De ziekenhuizen bekijken ook of ze medicatie, waaronder zware pijnstillers, kunnen doneren aan Oekraïne.