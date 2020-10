UZ Gent bereid om Brusselse COVID-19-patiënten op te vangen

Het UZ Gent is bereid om coronapatiënten van in en rond Brussel op te vangen als de ziekenhuizen in de hoofdstad de toestroom niet meer aankunnen. Afgelopen weekend werden Brusselse patiënten al naar doorgestuurd naar OLV Aalst, maar Aalsters burgemeester D'haese ziet dat liever niet meer gebeuren. Iets waarmee hij veel kritiek oogst.

De ziekenhuizen in Brussel en de Rand lopen stilaan vol. De voorbije dagen werden Brusselse coronapatiënten opgevangen in de Aalsterse ziekenhuizen. Burgemeester van Aalst Christoph D'haese (N-VA) wil dat niet meer. "De grenzen van de medische solidariteit zijn bereikt. De Aalstenaar mag niet de dupe worden van de import van Brusselse COVID-patiënten", aldus D'haese.

Een uitspraak die hem heel wat kritiek oplevert. "Er is geen grens aan medische solidariteit, want net achter die grens ligt de onmenselijkheid. Dat is het terrein waar je niet wil komen. Artsen zullen, trouw aan hun eed van Hippocrates, altijd hulp bieden", zegt viroloog Marc Van Ranst.

Het UZ Gent is wel bereid om nog coronapatiënten uit het Brusselse op te nemen. "De vraag is ons gesteld en staan klaar om dat te doen", zegt woordvoerder Lies Ketels van het UZ Gent in Het Nieuwsblad. “We hebben dus zeker nog capaciteit. De uitdaging zit vooral in de combinatie van de zorg voor corona- en niet-coronapatiënten. Bij de eerste golf hadden we veel minder niet-COVID-19-patiënten.”