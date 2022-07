Vaccinatiecentrum Strijland bereidt zich voor op nieuwe prikronde

De Vlaamse overheid besliste om al wie 18 jaar is en ouder om dit najaar uit te nodigen voor een bijkomende boosterprik. Die is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. In de kerk van Strijland, bij Gooik, wordt alles in gereedheid gebracht voor een nieuwe prikronde. "We hopen dat zoveel mogelijk Pajotten met een extra bescherming het najaar in kunnen gaan", zegt burgemeester Simon De Boeck.

Nadat in Gooik het vaccinatiecentrum in sporthal Koornmolen de deuren sloot, verhuisde het centrum vorig najaar naar de kerk in Strijland. Met die reden dat daar alles snel kon opgebouwd en afgebroken worden en er voor een lange tijd gewerkt worden zonder bijvoorbeeld sportclubs te hinderen. Op 1 mei ging het vaccinatiecentrum in waakstand, maar nu wordt alles in gereedheid gebracht voor een nieuwe prikronde. “We zijn inderdaad de nodige voorbereidingen aan het treffen”, zegt burgemeester van Gooik Simon De Boeck. “Het is de bedoeling om vanaf 12 september opnieuw operationeel te zijn en mede dankzij de vele medewerkers en vrijwilligers opnieuw te vaccineren.”

Net zoals bij de vorige campagnes zal de bevolking stap voor stap uitgenodigd worden en zullen voorgestelde afspraken bevestigd worden. “Momenteel is het nog niet mogelijk om een afspraak te maken dus contact opnemen heeft geen zin. Inwoners die een vaccinatie nodig hebben, kunnen nog steeds terecht in de huisartsenpost Eizeringen. Daar is nog steeds een tweewekelijks vaccinatiemoment, gaat Boeck verder. “We hopen dat heel wat Pajotten op de uitnodiging voor de bijkomende boosterprik ingaan. Zo kunnen we met een extra bescherming het najaar ingaan.”

In het centrum zullen alle inwoners van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Roosdaal die een bijkomende boosterprik willen, inenten.