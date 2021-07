Vaccinatiegraad Halle-Vilvoorde hinkt achterop

In 8 van de 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde heeft al minstens 90% van de volwassenen een eerste prik gehad. Daarmee ligt de vaccinatiegraad in onze regio lager dan elders in Vlaanderen. Vooral de Vlaamse Rand hinkt achterop. Uit cijfers van Vaccinet blijkt dat Drogenbos met iets meer dan 70% de laagste vaccinatiegraad heeft in Vlaanderen.

Na Drogenbos heeft Wemmel met 71% de tweede laagste vaccinatiegraad, gevolgd door Machelen en Vilvoorde. Opvallend: Vlaanderen telt 13 steden of gemeenten waar minder dan 8 op de 10 volwassenen al een eerste prik kreeg. Buiten Antwerpen en Voeren liggen al die gemeenten in de Vlaamse Rand. De vaccinatiegraad in Halle-Vilvoorde is momenteel 84%, drie procent onder het Vlaamse gemiddelde. Het verschil met het oostelijke deel van Vlaams-Brabant is duidelijk. In 24 van de 30 gemeenten kreeg 90% van de volwassenen er al een eerste prik. Bij ons zijn dat maar acht gemeenten, vijf gemeenten halen dat percentage net niet.

In Vilvoorde bedraagt de vaccinatiegraad bij de 18-plussers bijna 77%, wat op zich geen slecht resultaat is, maar toch is er nog werk aan de winkel. "Als ze dat ons in het begin zouden gezegd hebben zouden we daarmee tevreden zijn geweest, maar met de nieuwe varianten denk ik dat we er toch alles moeten aan doen om de mensen die nog niet gevaccineerd zijn te overtuigen dat wel te doen", zegt coördinator Lodewijk De Witte. "Er spelen verschillende factoren: een jongere bevolking waar de vaccinatiebereidheid in het algemeen lager is, maar ook veel mensen van buitenlandse afkomst waar ook de bereidheid lager ligt."

Ook in de Zennevallei hebben enkele gemeenten een lagere vaccinatiegraad. "De vaccinaticentra gaan nu de mensen, die niet opdaagden bij hun eerste uitnodiging opnieuw uitnodigen", zegt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth. "Het zou een goede zaak zijn voor de volksgezondheid als we via buurtwerkers deze mensen mogen contacteren. Ik heb het dan niet over bewuste weigeraars. Echter, de wet rond gegevensbescherming verhindert dat voorlopig. Die maakt de meest effectieve werking voor de volksgezondheid onmogelijk."

Op onderstaande grafiek is de achterstand van elf gemeenten in onze regio duidelijk zichtbaar: