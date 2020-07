Veel mensen kiezen deze zomer voor een vakantie in eigen land. Vooral kamperen blijkt erg populair. Pop-up campings schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Eén daarvan is Silence Valley in Asse.

Vakantietip in eigen regio: Silence Valley in Asse

Initiatiefnemer Luc Gillisjans verkoopt normaal hamburgers. Maar nu er deze zomer geen massa-evenementen kunnen doorgaan en z'n foodtruck op stal moet blijven, schoolde hij zich razendsnel om tot campinguitbater. Een weide van vier hectare in Walfergem bij Asse wordt deze zomer omgedoopt tot Silence Valley. Helemaal in Western stijl bieden Luc en zijn echtgenote de bezoekers een verblijf aan midden in de natuur én met een minimum aan luxe.

“Er liggen vloeren in de tenten en er staan echte bedden. Alleen slaapzak en hoofdkussen moeten meegebracht worden. Water is er ook, maar warm water moet je zelf koken”, zegt Luc Gillisjans. “Het eten wordt ook verzorgd. De kampeerders krijgen elke ochtend ontbijt en 's avonds wordt een barbecuepakket geleverd. 's Middags is het de bedoeling dat ze ergens bij de lokale horeca iets gaan eten om die mensen ook wat te steunen.”