Vakbonden boos over stopzetten sociaal overleg bij UPS Diegem

De vakbonden bij UPS Diegem zijn niet te spreken over het feit dat de directie woensdag eenzijdig de info- en consultatiefase heeft stopgezet in de door de wet-Renault voorziene onderhandelingen over het voornemen om 94 jobs te schrappen. De vakbonden hebben daarom bij hoogdringendheid een verzoeningsvergadering aangevraagd.

UPS kondigde dit collectief ontslag in maart van dit jaar aan. Een aantal jobs van sorteerders wordt gedelokaliseerd naar een nieuwbouw in Eindhoven waarin het bedrijf de afgelopen jaren fors investeerde. Daarnaast wil men ook de administratie voor deel overbrengen naar vestigingen in Sarajevo, Dublin en Polen. Naast de 94 van de in totaal 900 jobs die bij UPS Diegem verdwijnen zal het contract van 17 anderen worden ingekort. Na het afsluiten van de informatie- en consultatiefase gaan normaliter de onderhandelingen over het sociaal plan van start.

"We zijn verbijsterd over deze eenzijdige, agressieve stap van de directie omdat wij nog steeds geen antwoord kregen op vragen zoals welke toekomst men in petto heeft voor de vestiging in Diegem en op basis van welke criteria beslist werd om administratieve jobs te delokaliseren. De UPS-directie heeft tijdens de voorbije gesprekken ook steeds manifest geweigerd met ons mee te denken over mogelijkheden om het jobverlies in ons land te beperken en onze voorstellen nooit onderzocht. Bij UPS gaan nochtans zowel omzet als winst in stijgende lijn", aldus Hans Elsen (ACV Puls) en Olivier Van Camp (BBTK).