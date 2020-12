Vakbondsacties bij De Lijn: “Helft van bussen rijdt niet”

Bij De Lijn is er vandaag over heel Vlaanderen hinder door vakbondsacties. Ongeveer de helft van de bussen van de vervoersmaatschappij rijdt niet. De Lijn raadt reizigers aan om de informatie op de website en app goed in de gaten te houden.

Door de vakbondsactie rijden er weinig bussen en trams op het hele net. “Slechts een beperkt aantal chauffeurs is aan de slag gegaan. In de meeste provincies rijdt op dit moment ongeveer de helft van alle bussen en trams”, zegt Karen van de Sype van De Lijn. “In Antwerpen is de hinder iets groter, vooral in de stad. Daar rijdt een kwart.”

De bonden staken omwille van problemen bij de technische diensten. Daarnaast eisen ze ook hogere lonen. De Lijn erkent dat er nog werk aan de winkel is, maar onderstreept dat er al heel wat initiatieven voor de technische diensten lopen. “Dat de vakbonden beweren dat er al jaren niets gebeurt is totaal onwaar”, zegt Roger Kesteloot van De Lijn. “Er is gewerkt aan het voorraadbeheer voor wisselstukken, we praten al meer dan een jaar over een nieuw loon- en loopbaanmodel, we hebben de eerstelijnsleiding versterkt en er loopt een opleidingstraject. Nu staken is totaal onverantwoord en onnodig.”