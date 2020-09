Vanaf vandaag versoepeling bezoek rusthuisbewoners

Vanaf vandaag mag er opnieuw geknuffeld worden in de woonzorgcentra. Dat zegt de nieuwe kaderrichtlijn voor het bezoek in woonzorgcentra. De voorbije weken kwam er heel wat kritiek op de soms heel strenge maatregelen die woonzorgcentra namen om het coronavirus buiten te houden. Die regels worden nu dus versoepeld.

Fysiek contact tussen bezoekers en bewoners, bezoek op kamers of in open lucht en de mogelijkheid om familie te bezoeken in het woonzorgcentrum op meerdere tijdstippen per dag. Dat zijn de belangrijkste versoepelingen die vanaf vandaag van kracht zijn in woonzorgcentra.

“We benadrukken dat bezoekers en iedereen die het woonzorgcentrum betreedt, wel de maatregelen naleeft. De bewoners in woonzorgcentra zijn en blijven een zeer kwetsbare doelgroep”, zegt Karine Moykens, voorzitster van de Taskforce COVID-19 Zorg. “We hebben er vertrouwen in dat iedereen bereid is daar constructief aan bij te dragen. Dat is ook nodig, want het gaat hier om een collectieve verantwoordelijkheid.”

De versoepelingen komen er na kritiek van onder meer familieleden, verpleegkundigen en bewoners. Zij vonden dat woonzorgcentra - vaak met goede bedoelingen - té strenge maatregelen oplegden om het coronavirus buiten de muren van het rusthuis te houden. “Bewoners en familie snakken echt naar een versoepeling van de bezoekersregeling. Met meerdere mensen langskomen, elkaar eens vastpakken, op de kamer zitten, enz. Het zal weer kunnen, als bezoekers zich aan de afspraken houden en voorzorgsmaatregelen strikt volgen", zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Heel wat woonzorgcentra houden de versoepelingen voorlopig wel nog tegen. Zij vinden dat het risico op besmettingen dan te groot wordt. RINGtv gaat vandaag langs in Dilhome in Dilbeek, zelf een voorloper in en voorstander van een soepele bezoekregeling.