Vanavond vaccinatie zonder afspraak in Koornmolen

Het vaccinatiecentrum Koornmolen in Gooik zet vanavond een open lijn in voor wie versneld gevaccineerd wil worden. Het doet dat omdat het 200 vaccins van Johnson & Johnson over heeft.

Iedereen boven de 18 jaar uit Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Roosdaal kan zich vandaag versneld laten vaccineren in vaccinatiecentrum Koornmolen. Voorwaarde is wel dat je nog niet gevaccineerd bent. Wie wel al een uitnodiging ontvangen heeft, maar nog niet gevaccineerd is, kan ook een eenmalig prikje met het Johnson & Johnson-vaccin ophalen. “Meld je zonder afspraak aan tussen 18 uur en 20 uur en breng je identiteitskaart mee. Hou er wel rekening mee dat je bij een grote opkomst wellicht iets langer zal moeten wachten”, laat het vaccinatiecentrum alvast weten. Gisteren werd ook al zo'n open lijn ingezet in het vaccinatiecentrum De Bres in Halle en Bolwerk in Vilvoorde. Op beide plaatsen kon dat rekenen op heel wat belangstelling.