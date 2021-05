Vandalen aan de haal met fiets van gedenkplaats Sofie: "De wonde wordt opnieuw opengehaald”

Vandalen zijn maandag aan de haal gegaan met de fiets die staat aan de gedenkplaats van Sofie De Ridder. Het 12-jarige meisje werd vijf jaar geleden met de fiets doodgereden op de hoek van de Damstraat en de Brusselsesteenweg in Zemst. De fiets werd intussen teruggevonden, maar mama Ann Segers is er het hart van in. “Dit is zo enorm pijnlijk en respectloos. De wonde wordt opnieuw opengehaald.”

Voor Ann Segers en de familie van Sofie was het maandag alweer een zware dag. “We hadden telefoon gekregen dat de fiets die bij de gedenkplaats van Sofie staat verdwenen was”, vertelt de mama van Sofie. “Het was echt verschieten want zoiets verwacht je totaal niet. Het is toch het symbool voor Sofie dat op die plek staat. Een aandenken, ook aan alle fietsverkeersslachtoffers in België. We waren dan ook heel erg aangedaan. Je moet weten: je kan helemaal niet met die fiets rijden. De banden staan plat en de ketting ligt eraf."

Intussen staat de fiets terug op z’n plaats, want hij werd een paar honderd meter van de gedenkplaats achtergelaten tegen een haag. “Zoiets is totaal respectloos. Voor ons, de nabestaanden, is dat weer een slag in het gezicht”, zegt mama Ann Segers. “De wonden worden weer opengereten. Wie dit ook mag gedaan hebben, staat gewoon niet stil bij de gevolgen. De bloemenslinger die aan haar stuur hing was ook vernield. Ik heb die met stukjes en beetjes terug aan elkaar vastgemaakt."

De famile heeft de politie niet gecontacteerd over het incident. “Dat heeft toch geen enkele zin. We hebben de fiets intussen teruggezet waar hij thuishoort en heb met strips extra vastgemaakt. "Het is toch wel erg dat je zelfs dat moet doen in België om te voorkomen dat een kapotte fiets aan een gedenkplaats wordt gestolen. We houden ons hart vast voor alle andere losse elementjes die hier staan. Hopelijk blijven ze nu overal af", aldus de mama van Sofie.