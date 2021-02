Vansteenkiste: “Brandweerzone staat voor grote uitdagingen”

Walter Vansteenkiste, de burgemeester van Wemmel, is de nieuwe voorzitter van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Hij volgt Albert Beerens op. “De brandweerzone staat voor grote uitdagingen. Er moet de komende jaren fors geïnvesteerd worden in nieuwe kazernes en extra personeel", aldus Vansteenkiste.

Elke brandweerzone in ons land wordt geleid door een raad waarin alle burgemeesters van de zone zijn vertegenwoordigd met daarnaast een beperkt uitvoerend college. Walter Vansteenkiste staat sinds kort aan het hoofd van de organisatie. Hij ziet grote uitdagingen voor de brandweerzone. “Die is nog in volle ontwikkeling. Er moeten nieuwe kazernes gebouwd worden en alle kazernes moeten nog beter op elkaar afgestemd worden. Vroeger werden die aangestuurd vanuit de gemeente waar ze lagen, vandaag vanuit de zone”, zegt Vansteenkiste.

De brandweerzone nam intussen zijn intrek in de gebouwen van de Civiele Bescherming in Liedekerke. Verder zijn er plannen voor nieuwe kazernes in Dilbeek, Vilvoorde, Zemst en Londerzeel én meer aanwezigheid in de regio rond Beersel. “We staan voor grote uitdagingen. Er moet de komende jaren fors geïnvesteerd worden. Jaarlijks beschikken we over een budget van zo’n 50 miljoen euro, maar er is meer nodig", gaat Vansteenkiste verder.

De dotatie van enkele gemeenten stijgt, maar Vansteenkiste kijkt vooral naar de federale overheid. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft immers beloofd om de bijdrage vanuit de federale regering voor de brandweerzone te verhogen. Vansteenkiste wil het korps de komende jaren ook uitbreiden met een 80-tal werknemers. De zone zou zo’n 25 miljoen euro nodig hebben om die investeringen te realiseren.