Vastgoedmarkt koelt af: 'Maar kans op prijsdaling in deze regio is zeer klein'

Uit de nieuwste Notarisbarometer blijkt dat het aatal vastgoedtransacties in ons land voor het eerst sinds lang daalt. Optimisten spreken al van een mogelijke prijsdaling wanneer deze trend aanhoudt. Maar wie meent in de Rand rond Brussel binnenkort een huis of appartement aan een voordelige prijs te kunnen kopen, zou weleens bedrogen kunnen uitkomen.

In januari was er nog een stijging van de vastgoedverkoop van bijna 9 procent. Maar in februari zette zich plotseling een daling in die in maart al min anderhalf procent bedroeg. In Vlaanderen zakken de cijfers met maar liefst met 3,5 procent. Maar volgens Dietger Van Steertegem van vastgoedkantoor Living Stone mogen we die cijfers niet veralgemenen. “Die cijfers zijn nationaal genomen, maar als je in onze regio gaat kijken, waar de bevolkingscijfers blijven stijgen, vrees ik dat we met die daling niet meteen rekening gaan moeten houden.”

Dietger Van Steertegem ontkent niet dat er in sommige regio’s effectief minder woningen worden verkocht. Maar of die daling van de transacties snel een invloed gaat hebben op de woningprijzen is moeilijk te voorspellen. “Alles hangt af van de locatie. Als je in de buurt rond Brussel of in Brussel zelf koopt dan verwacht ik niet dat we de komende tien jaar een daling zullen krijgen.”