VDAB en Actiris willen Brusselaars aan job helpen in Vlaamse Rand

Voor heel wat werkzoekende Franstalige Brusselaars is de Vlaamse Rand onbekend terrein. Dat terwijl er in onze regio heel wat bedrijven zijn die moeite hebben om de naar schatting 3.000 openstaande vacatures in te vullen. De nieuwe campagne moet Brusselaars dan ook overtuigen om te gaan werken in de Vlaamse Rand.

De campagne wordt vandaag gestart met een ‘Job on, hop of’-tour. Een bus zal onder meer halt houden bij de Colruyt Group, Brussels Airlines, Bpost en Aviato, het tewerkstellingsorgaan van de luchthaven van Zaventem. “Tijdens de rondrit leren werkzoekenden de vele werkmogelijkheden in hun buurt kennen, breiden ze hun netwerk uit en maken ze kans op een latere sollicitatie”, zeggen VDAB en Actiris.