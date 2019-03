Vechtpartij aan Halse schoolpoort

De krokusvakantie is in Halle gestart met een grote vechtpartij. Tientallen jongeren raakten gisterennamiddag slaags aan de ingang van het Heilig Hart en College.

De vechtpartij ontstond gisteren iets na schooltijd aan de ingang van het Heilig Hart en College in Halle. Op beelden is te zien hoe twee jongeren elkaar uitdagen omringd door tientallen anderen. Wanneer de eerste rake klappen uitgedeeld worden, ontaardt de situatie. In het daaropvolgende geduw en getrek valt een jongen op de grond, waarop hij enkele rake trappen krijgt.

Of bij de vechtpartij gewonden gevallen zijn, is niet duidelijk. Volgens ooggetuigen verplaatste de vechtpartij zich nadien richting het station van Halle. Het is niet de eerste keer dat jongeren slaags raken in de Zennestad. Begin oktober vorig jaar raakte een jongen lichtgewond bij een vechtpartij. Tijdens dat gevecht loste een tiener een schot met een alarmpistool.