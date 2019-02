Veertiger al een week vermist

Op 31 januari 2019 rond 00u30 werd de 42-jarige Andy Borloo voor het laatst gezien in de Daalstraat in Teralfene, bij Affligem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Andy is 1 meter 73 lang en normaal gebouwd. Hij heeft zwart haar, dat naar achter is gekamd.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeans, een rode T-shirt, een donkerblauwe trui, een bruine regenjas, een lange groene sjaal en witte sportschoenen van het merk Nike.

Ook aan Andy zelf wordt gevraagd om iets van zich te laten horen om alzo zijn naasten gerust te stellen.

Wie meer informatie heeft over waar Andy verblijft of hem nog heeft opgemerkt, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of online via deze link.