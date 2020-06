Verbod op niet-essentieel gebruik van drinkwater opgeheven

De provincie Vlaams-Brabant heft het verbod op niet-essentieel gebruik van drinkwater in 12 gemeente in onze regio op. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte vraagt wel om spaarzaam te blijven omspringen met drinkwater.

Door de regenval en de lagere temperaturen is het drinkwaterverbruik in Vlaams-Brabant drastisch gezakt. Regenwaterputten zijn terug gevuld, waardoor de vraag naar drinkwater terug gezakt is naar normale hoeveelheden. De Watergroep heeft bovendien alle reserves aangevuld en de piekcapaciteit is opgetrokken.

“De vroege droogte dit jaar en de problemen van eind mei hebben ons meer dan ooit doen inzien hoe kostbaar water is en hoe belangrijk het is er spaarzaam mee om te gaan. Het moet onze gezamenlijke zorg blijven zuinig om te springen met water. Alleen zo kunnen we vermijden dat de waterbevoorrading opnieuw in de problemen komt”.

In onze regio was er de voorbije weken een verbod in Grimbergen, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Steenokkerzeel, Vilvoorde en Zemst.