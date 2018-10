Verbouwing CC De Ploter bijna klaar

De oude bibliotheek van Ternat is bijna klaar om als extra ruimte te fungeren voor cultuurcentrum De Ploter. Die extra ruimte is meer dan welkom voor het cultuurcentrum. Op vlak van brandveiligheid moet nog één en ander afgewerkt, maar de bedoeling is om de oude bib nog voor het einde van het jaar in gebruik te nemen.

Door de verhuis van de bibliotheek naar de nieuwbouw aan het gemeentehuis van Ternat, kwam het oude gemeentehuis -dat gekoppeld is aan cultuurcentrum De Ploter- vrij. Bij De Ploter staken ze de handen uit de mouwen om het oude gebouw opnieuw in te richten.

"Er komt een nieuwe keuken voor de feestzaal in het oude gemeentehuis en nieuwe burelen voor het personeel op het gelijkvloers zodat we plaats krijgen om een atelierwerking uit te bouwen. Verder komt er ook een residentiestudio waar kunstenaars in alle luwte aan nieuwe artistieke producten kunnen werken," zegt Jeroen Platteau, directeur CC De Ploter

Kostenplaatje van de verbouwing is 200.000 euro. Links en rechts zijn er twijfels over de brandveiligheid van het gebouw, maar volgens CC De Ploter is dat nergens voor nodig.

"De Ploter is een zeer oud gebouw waardoor het niet evident is om die - met de steeds wijzigende wetgeving- in orde te krijgen. De belangrijkste pijnpunten zijn de de compartimentering van het gebouw en de aanwezigheid van branddetectie," besluit Platteau.

Nog voor het einde van jaar wordt een heel nieuw branddetectiesysteem geïnstalleerd. Daarna wil De Ploter zo snel mogelijk de oude bibliotheek in gebruik nemen.