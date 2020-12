Verdachte overval Strombeek-Bever aangehouden

De 24-jarige man uit Laken die betrokken is bij de gewapende overval op een Proxy Delhaize in Strombeek-Bever zondagavond, is aangehouden door de Brusselse onderzoeksrechter. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde.

Twee mannen drongen zondagavond de Proxy Delhaize binnen en bedreigden het personeel. Toen de gerant weigerde de code van de kluis te geven, werd hij neergestoken. De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Kort na de overval kon de politie één van de vermoedelijke overvallers oppakken. Hij bekende intussen de feiten en is aangehouden door de onderzoeksrechter. Van de tweede dader ontbreekt voorlopig elk spoor. Of het duo een buit konden maken, is nog niet duidelijk.