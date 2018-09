Verdachte schietpartij Herne blijft in de cel

De 29-jarige man uit Herne die in februari het vuur opende op vijf mannen, blijft aangehouden. De Brusselse raadkamer verlengde deze week zijn aanhouding voor een periode van twee maanden. Het gerechtelijk onderzoek naar de schietpartij is intussen nog steeds aan de gang.

In de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 februari werd de Manhovestraat in Herne opgeschrikt door een schietpartij, waarbij zeven mensen betrokken waren. Aanvankelijk werd gedacht dat een koppel uit de Hernestraat was overvallen door vijf daders, maar dat bleek uiteindelijk niet te kloppen. Vijf mannen uit Edingen en Lessines zouden volgens het parket op vraag van de bewoner naar Herne zijn gekomen in het kader van een discussie. Bij aankomst werden twee van hen onmiddellijk neergeschoten door de bewoner.

Een van de twee slachtoffers kreeg vier kogels in de buik en het been, de andere man kreeg één kogel in de buik. De 29-jarige bewoner kon worden opgepakt door de politie en werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De man zit sindsdien in voorhechtenis. Hij verscheen deze week opnieuw voor de raadkamer, maar die verlengde het aanhoudingsmandaat met twee maanden. Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten is nog niet afgerond.