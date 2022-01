Verdubbeling van aantal hondenlosloopweides in Leeuw

Sint-Pieters-Leeuw telt nu drie hondenlosloopweides: één in Wilderveld (Platanenlaan), eentje naast het speelplein aan de Vorststesteenweg en één aan de groene beemd, tegenover sporthal Braillard. De komende maanden worden er hondenlosloopweides gerealiseerd in Zuun aan Zonnig Leven, in het centrum van de gemeente en in Negenmanneke.