Vergunning voor komst luchthaventram in Machelen en Zaventem

De Vlaamse regering zet het licht op het groen voor de komst van de luchthaventram in Machelen en Zaventem. Ze leverde daarvoor een omgevingsvergunning af. Concreet gaat het om de aanleg van een trambedding evenwijdig met de A201 en een complete heraanleg van enkele lokale gewestwegen in de twee gemeenten. “Het is te zot dat we nog steeds geen tramverbinding hebben tussen Brussel en de luchthaven in Zaventem,” aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). VOKA Vlaams-Brabant roept op de werken zo snel mogelijk aan te vatten.