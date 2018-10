Verkeersinstituut Vias: “Maak zone 30 zichtbaarder”

In onze regio voerde onder meer Steenokkerzeel en Machelen in grote delen van de dorpscentra onlangs zone 30 in. Uit bevraging van Vias blijkt nu dat 6 op de 10 Belgen vindt dat die zones 30 slecht zijn aangegeven. Gevolg: dagelijks worden 540 per dag uitgeschreven voor bestuurders die ergens in het land te snel door een zone 30 rijden.

In de eerste zes maanden van dit jaar gaat het om 97.000 bestuurders. Eén derde van hen rijdt 40 kilometer per uur of zelfs meer. 2 op de Belgen geeft aan dat ze moeite hebben om de snelheid in een zone 30 te respecteren. Dat terwijl uit de studie blijkt dat ongeveer evenveel Belgen voorstanders zijn van zo’n zone.

Vias concludeert daarom dat de zones 30 zichtbaarder moeten gemaakt worden en er infrastructurele aanpassingen moeten komen zodat chauffeurs de snelheid respecteren. Vandaag zijn de banen in een zone 30 te breed, wat volgens het verkeersinstituut uitnodigt tot snel rijden. Vias vindt wel dat de er voldoende snelheidscontroles moeten blijven in de zones 30.