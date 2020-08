Verplicht registreren in Zemstse fitnesscentra

Eerder waren horcezaken al verplicht om de namen van bezoekers te registreren om bij eventuele problemen snel te kunnen ingrijpen. De gemeente Zemst en de stad Mechelen maken die registratie nu ook verplicht voor alle fitnesscentra op hun grondgebied omdat de contactgegevens vaak crucuaal zijn.

"Er is een concreet geval geweest in de Basic-Fit op de grens van Zemst en Mechelen. Men dacht dat daar iemand was geweest die besmet was maar wij wisten niet wie, wat of hoe", zegt burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx (N-VA). "Daarom zullen voortaan met de registratieplicht de gegevens meteen opgevraagd en bezorgd kunnen wordenaan de eerstelijnszone om die te analyseren."

Wanneer die gegevens er niet zijn, te vaag zijn of er onduidelijkheden zijn, zijn er voor de Zemstse burgemeester niet veel andere mogelijkheden. "De enige mogelijke maatregel is dan vaak een tijdelijke sluiting is. Om dat te voorkomen is gedetailleerde informatie dan ook echt nodig", aldus Geerinckx.