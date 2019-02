Verse sneeuw: weinig hinder, veel mooie beelden

De sneeuw die vannacht ook in Halle-Vilvoorde viel heeft voor geen tot weinig verkeershinder gezorgd. De sneeuwzone heeft het land al een hele tijd verlaten en de temperaturen liggen een paar graden boven het vriespunt. Wie niet de baan op moet en nog wil genieten van de sneeuw, kan zich maar beter haasten.

De wegen lagen er in onze regio in het algemeen goed bij. Hier en daar ligt er nog wat sneeuw, vooral dan op de kleine wegen, maar de temperatuur stijgt waardoor de sneeuw al aan het smelten is.

Het feit dat de wegen vanmorgen goed berijdbaar waren, is te mede te danken danken aan de inzet van de vele strooiwagens. In totaal werd vannacht en vanmorgen 1400 ton zout over onze wegen uitgestrooid.

Ook de bussen van vervoersmaatschappij De Lijn ondervinden weinig grote problemen. Alleen in de regio van het Pajottenland waren hier en daar vertragingen, voor de rest verloopt het busverkeer normaal.

En zoals altijd heeft de medaille van het winterweer ook nu een keerzijde in de vorm van mooie sneeuwbeelden...